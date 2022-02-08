Франция предоставит Украине €1,2 миллиарда. Деньги пойдут на проекты и гарантии для кредитов

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Mike Bloomberg / Flickr

Франция предоставит Украине €1,2 миллиарда программного финансирования. Эти деньги можно потратить на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной, и на кредитные гарантии во французских банках.

Об этом сначала объявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля, а позже детали обнародовал Офис президента.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины €200 миллионов кредита, а также финансовые гарантии на €1 миллиард. Под эти гарантии Украина, в свою очередь, сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Направления, которые могут использовать эти средства, дополнительно согласуют с французской стороной. Они будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков.