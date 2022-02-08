Британия отправляет в Польшу 350 морских пехотинцев

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Великобритания перебрасывает в Польшу 350 морских пехотинцев из 45 батальона специального назначения. В Польшу они прибудут в ближайшие дни.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Британцы окажут поддержку польским военным в проведении совместных учений, а также в планировании действий в чрезвычайных ситуациях в условиях угрозы вторжения России в Украину.

«Польша — один из наших старейших союзников. Будучи крепкими партнерами по НАТО и в Европе, мы занимаем твердую позицию в вопросе защиты территориального суверенитета Украины и политики открытых дверей НАТО», — заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.