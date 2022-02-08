В Минздраве рассказали, что от работы из-за отсутствия вакцинации отстранили только две тысячи медиков

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International Monetary Fund / Flickr

В Министерстве здравоохранения сообщили, что из-за отсутствия вакцинации от работы отстранили более двух тысяч медиков. Это примерно 0,2% от общего числа работников.

Об этом в своем Facebook написал главный санврач Игорь Кузин.

Он напомнил, что с 31 января вступили в силу изменения в приказе о перечне профессий, представители которых должны обязательно сделать вакцинацию от коронавируса, иначе их отстранят от работы. В этот перечень добавились медики, работники органов местного самоуправления и коммунальных предприятий.

По состоянию на 7 февраля было отстранено 4,5 тысячи работников коммунальных предприятий, 817 представителей местного самоуправления и более 2 тысяч медиков.

«Конечно, это не тот результат, который можно назвать положительным или удовлетворяющим. Однако коллапса медицинской системы или же массового отстранения медиков во время пандемии мы уже точно не фиксируем. Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работает более 755 тысяч сотрудников. Отстранено 2 136 работников, то есть примерно 0,2%», — пояснил Кузин.

По его словам, медики попали в этот перечень только сейчас из-за того, что отстранение их раньше было бы рискованным для медицинской системы. В то же время Кузин подчеркнул, что «не может медик позволить себе быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищает только прививка».