Американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов 94-й премии «Оскар».

За звание «Лучший фильм» будут соревноваться: «Белфаст» (Belfast), «Кода» (Coda), «Не смотрите наверх» (Don`t look up), Дюна (Dune), «Сядь за руль моей машины» (Drive my car), «Король Ричард» (King Richard), «Лакричная пицца» (Licorice Pizza), «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley), «Власть пса» (The power of the dog) и «Вестсайдская история» (West Side Story).

За «Главную мужскую роль» будут соревноваться: Хавьер Бардем («Быть Рикардо» /Being the Ricardos), Бенедикт Камбербетч («Власть пса» / The power of the dog), Эндрю Гарфилд («Тик-да, бум!» / tick, tick...BOOM!), Уилл Смит («Король Ричард» /(King Richard), Дензел Вашингтон («Макбет» /The Tragedy of Macbeth).

За главную женскую роль: Джессика Честейн («Глаза Тамми Фей» /The Eyes of Tammy Faye), Оливия Колман «Незнакомая дочь» / The Lost Daughter), Пенелопа Круз («Параллельные матери» / Parallel Mothers), Николь Кидман («Быть Рикардо» / Being the Ricardos), Кристин Стюарт ( «Спенсер» / Spencer).

Номинанты в категории «Лучший мультфильм»: «Энканто» (Encanto), «Убегать» (Flee), «Лука» (Luca), «Митчеллы против Машин» (The Mitchells vs. the Machines), «Рая и последний дракон» (Raya and the Last Dragon).

На «Оскар» за лучшую режиссуру номинировали: Кеннета Брана (за фильм «Белфаст» / Belfast), Рюсуке Хамагути («Сядь за руль моей машины» / Drive my car), Пола Томаса Андерсона («Лакричная пицца» / Licorice Pizza), Джейн Кэмпион («Власть пса» / The power of the dog), Стивена Спилберга («Вестсайдская история» / West Side Story).

Церемония вручения «Оскара» состоится 27 марта 2022 года. На ней впервые с 2018 года будет ведущий.