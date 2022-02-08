В Украине стартовал новый налоговый режим для IT-компаний «Дія City». Что он предполагает и кто станет резидентом

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Восьмого февраля в Украине запустили новый налоговый режим для IT-компаний «Дія City». По словам Владимира Зеленского, это сделает Украину самым крупным IТ-хабом Европы.

«Мы запускаем «Дія City». Это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Благодаря «Дія City» доля IТ в ВВП нашего государства вырастет с 4% до 10%, а доходы отрасли — до $16,5 млрд», — подчеркнул глава государства.

Основные принципы функционирования «Дія City» — это добровольное вступление, свобода деятельности (все резиденты имеют право самостоятельно выбирать формы сотрудничества с третьими лицами), невмешательство государства, презумпция правомерности деятельности резидентов, стабильность (специальный режим вводится минимум на 25 лет), экстерриториальность будет действовать в любом уголке страны.

Специальный режим будет функционировать параллельно с действующими условиями развития IТ.

Руководитель проектного офиса «Дія City» Наталья Деникеева озвучила главные условия режима:

налоги на фонд оплаты труда: НДФЛ — 5%, 22% с минимальной зарплаты, 1,5% военный сбор;

корпоративные налоги: 9% — НнВК или 18% налога на прибыль;

0% на доход физлиц как дивиденды, если их выплачивают не чаще одного раза в 2 года;

налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Налоговые льготы будут только для IT-компаний, которые станут резидентами «Дія City». О желании стать резидентами уже заявили украинская ІТ компания SoftServe, международная финансовая технологическая компания Revolut, производитель программного обеспечения EPAM и еще одна компания по разработке программного обеспечения MacPaw.

Отметим, что в середине ноября 2021 года стало известно, что британская финтех-компания Revolut зарегистрировала юрлицо в Украине. Revolut Operations Manager Дмитрий Стрельчук также сегодня отметил, что компания создаст в Украине 100+ рабочих мест для технических специалистов.

Продукты Revolut — это приложение и карта, привязанная к нескольким счетам в разных валютах. Например, если платить в евро, средства спишутся с соответствующего счета, а если их недостаточно, можно без комиссий конвертировать валюту между счетами. Также Revolut позволяет покупать криптовалюту и ценные бумаги.