В Кремле заверили, что российские войска не останутся в Беларуси после учений. Но дату вывода не назвали
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Michael Parulava / Unsplash
Российские войска, переброшенные в Беларусь на учения, там не останутся, они вернутся в места постоянной дислокации.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости и Интерфакс.
«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом речь не шла. Речь идет о союзных учениях и предполагается, что после завершения этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — сказал он.
В то же время Песков добавил, что «конкретные даты вывода войск до сих пор не назывались».
- 2 февраля в Беларуси стартовал первый этап военных учений «Союзная решимость — 2022», который продлится до 9 февраля. В них участвуют несколько десятков тысяч военнослужащих и сотни единиц вооружения. На фоне скопления более 130 тысяч российских военных на границе украинские власти и Запад опасаются, что учения могут использоваться для вторжения. Второй этап продлится до 20 февраля.
- 5 февраля в России заявили о подготовке к военным учениям в Ростовской области на полигоне «Кузьминский», расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Учения запланированы на 11 февраля.
- В НАТО заявили, что усилят свое присутствие в Восточной Европе, если Россия оставит свои войска после учений в Беларуси.