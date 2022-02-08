В Кремле заверили, что российские войска не останутся в Беларуси после учений. Но дату вывода не назвали

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Российские войска, переброшенные в Беларусь на учения, там не останутся, они вернутся в места постоянной дислокации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости и Интерфакс.

«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом речь не шла. Речь идет о союзных учениях и предполагается, что после завершения этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — сказал он.

В то же время Песков добавил, что «конкретные даты вывода войск до сих пор не назывались».