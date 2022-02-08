Погода в Карпатах: плюсовая температура днем и умеренные ночные морозы, почти каждый день будет идти снег с дождем

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В Карпатах на этой неделе сильные морозы не ожидаются, ночью 13 февраля на всех горнолыжных курортах термометры покажут до -8...-9 °С.

По данным Sinoptik.ua, на ясную и безоблачную погоду пока рассчитывать не стоит, снегопады и дожди со снегом будут падать в Карпатских горах практически ежедневно.

В Буковеле на высокогорье Ивано-Франковской области установится температура около нуля днем и слабые ночные морозы. В выходные 12—13 февраля ожидаются умеренные ночные морозы до -6...-8 °С. Осадки не ожидаются 11, 13, 14 и 15 февраля, 10 февраля пройдет небольшой дождь, в остальные дни возможен небольшой снег, солнце почти всегда скрыто за облаками. Высота снежного покрова колеблется в пределах 67—70 см.

В Славском дневная температура будет достигать +1...+3 °С, ночью столбики термометров покажут около нуля. Исключение составят ночи субботы и воскресенья: 12 февраля ожидается умеренный мороз до -4 °С, а 13 февраля похолодает до -9 °С. Погода будет пасмурной, небольшие прояснения возможны только 13 февраля. В остальные дни будет периодически идти дождь со снегом, который будет сменяться мелким дождем. В субботу 12 февраля возможен сильный снегопад при скорости ветра не более 5 м/с. Сейчас уровень снежного покрова на курорте достигает 40—42 см.

На Драгобрате солнце не появится из-за облаков — лишь в воскресенье, 13 февраля, будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут от -2 °С до +2 °С, ночью установятся слабые морозы до -4 °С. В ночь с воскресенья на понедельник температура снизится до -8...-9 °С. Однако почти не будет ветра — в среднем его скорость не превысит 3,2—3,5 м/с. Высота снежного покрова выросла до 219 см, мелкий снег будет падать на Драгобрате почти каждый день. Ближайшие «окошки» без осадков — 13 и 14 февраля.

Тем временем спасатели призвали украинцев не выходить на высокогорье — из-за вероятности сильных метелей. Значительный уровень снеголавинной опасности сохраняется в горных районах Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Ивано-Франковской областей, лавины сходят даже при небольших нагрузках.