Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства смартфоны

Новости

d3sign / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Также им установят льготный тариф для пользования интернетом.

Об этом глава государства заявил на Diia Summit.

По его словам, не у всех есть смартфон и не все умеют пользоваться интернетом.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — сообщил президент.

Отметим, что вакцинированные украинцы старше 60 лет с 24 января могут приобрести лекарства за деньги с «єПідтримки». Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.