«Не нравится? Терпи, моя красавица». О чем Путин и Макрон говорили на пресс-конференции?

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Франции заявил, что Россия продолжит требовать для себя гарантии безопасности и дал понять, что расширение НАТО на восток Европы для РФ не приемлемо.

Политику открытых дверей он назвал «достаточно вольной» и заявил, что США должны прекратить «интерпретировать» на свой лад положения «основополагающего принципа равной безопасности» стран. Россия не верит, что НАТО оборонительная организация. В пример он привел войну в Ираке, Афганистане и Югославии.

Украину Путин обвинил в несоблюдении Минских соглашений, процитировав поговорку в адрес президента Владимира Зеленского.

«В Киеве то говорят, что будут выполнять [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак», — сказал Путин.

Также лидер РФ заявил, что российскую сторону продолжают «игнорировать» по ключевым для нее вопросам — все основные требования России по гарантиям безопасности членами НАТО отклонены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика открытых дверей НАТО - это основополагающий принцип Альянса. НАТО не сможет отказать, если о вступлении попросят Швейцария или Финляндия.

Макрон считает, что России с момента ее самостоятельности были «нанесены травмы», потому нужно выработать новые механизмы безопасности, но не нарушая фундаментальные права европейских стран и мировой порядок.

Макрон отметил, что необходимо очень быстро поработать вопросы, чтобы избежать какой-либо эскалации.

«Сейчас напряженность все усиливается [вокруг Украины], а это увеличивает риск дестабилизации. А это не в чьих интересах — ни России, ни Европы [...]. Мы эти позиции обсудили. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров, консультаций с США, НАТО, европейцами, а также нашей завтрашней встречи с президентом Зеленским», — сказал президент.

Он сказал, что скопление войск России вызывает тревогу и России не стоит требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию ситуации на Донбассе. В целом Макрон выступил за новаторские подходы и компромиссы.

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