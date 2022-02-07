Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно покидает Олимпиаду. У нее проблемы со здоровьем
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Александр Синица / УНИАН
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно покидает зимние Олимпийские игры в Пекине из-за здоровья, в ближайшее время она вернется в Украину.
Об этом глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак сообщил вечером 7 февраля.
«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки плохи, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому — закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить на ближайшем самолете домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена [Анастасия] Меркушина», — заявил Владимир Бринзак.
В понедельник, 7 февраля Валентина Семеренко снялась с индивидуальной гонки. Она выполнила первую стрельбу лежа без промахов, в стрельбе стоя допустила одну ошибку. Главный тренер сборной Украины Урош Велепец сообщил, что у Валентины был спазм и поэтому она не смогла продолжить гонку.
В преддверии второго старта Олимпиады в биатлоне женская команда Украины потеряла еще одну биатлонистку — Дарья Блашко получила положительный тест на коронавирус. Блашко отправили на изоляцию, и она не смогла принять участие в индивидуальной гонке 7 февраля, несмотря на то что в старт-листе она заявлена под номером 79.
- Украину на этих Играх представляют 45 спортсменов по 12 дисциплинам. В составе украинской сборной есть четверо олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушна), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования будут проводить без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.