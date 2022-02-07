Нидерландская спортсменка первой в истории завоевала золотые медали на пяти разных Олимпиадах
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Hans Splinter
Нидерландская конькобежица Ирэн Вюст стала первой в истории спортсменкой, завоевавшей золотые медали на пяти различных Олимпийских играх. Это касается как зимних Олимпиад, так и летних.
Во время конькобежного забега на 1 500 метров 7 февраля 35-летняя Ирэн Вюст заняла первое место и установила олимпийский рекорд. Она преодолела дистанцию за 1:53.28 минуты.
Серебряную медаль получила спортсменка из Японии Такаги Михо, а бронзовую тоже нидерландка Антуанетте де Йонг.
Вюст завоевала личную золотую медаль уже на пятой Олимпиаде. До этого она получала золото на Олимпийских играх в Турине 2006, Ванкувере 2010, Сочи 2014 и Пхенчхане 2018 года. Подобного достижения не достигал ни один спортсмен в мире ни среди мужчин, ни среди женщин.
В общей сложности Вюст уже имеет в своем активе 12 разных медалей с Олимпийских игр, 6 из которых — золотые. Кроме пяти личных наград, она также получила золотую медаль во время командных соревнований в 2014 году. Благодаря этим наградам Вюст стала самой титулованной спортсменкой Нидерландов.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования будут проводить без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.
- Украину на этих Играх представляют 45 спортсменов по 12 дисциплинам. В составе украинской сборной есть четверо олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушна), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.