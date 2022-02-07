В Польшу прибыли еще два самолета с военными США. Они должны усилить восточный фланг НАТО

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Два военных самолета США с американскими десантниками на борту прибыли в Польшу. Сегодня ожидается еще три самолета с военными.

Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности глава Белого дома Джо Байден пообещал переместить в Европу около трех тысяч военных для защиты восточного фланга НАТО от возможной атаки России.

В частности, около 1 700 военных, в основном из 82 десантной дивизии должны разместиться в Польше, и еще около тысячи, которые сейчас размещаются в Германии, передислоцируются в Румынию.