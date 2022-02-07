Госбюро расследований вызвало на допрос Януковича
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Малолетка Евгений / УНИАН
Государственное бюро расследований вызвало лишенного звания президента Виктора Януковича на допрос по делу о разгоне Майдана.
Повестку опубликовали в газете «Урядовий курʼєр».
Согласно тексту повестки, Янукович должен прибыть в ГБР в 09:00 в среду, 9 февраля 2022 года, для получения подозрения по делу, а также непосредственно для допроса.
Также отмечается, что Януковича вызывают в статусе подозреваемого.
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