Телескоп Hubble сфотографировал пару интерактивных галактик в созвездии Андромеда

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Hubble

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сфотографировал пару интерактивных галактик Arp 282, расположенную в созвездии Андромеда.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Исследователи отмечают, что такое динамическое взаимодействие двух галактик является распространенным явлением во Вселенной, но очень редко телескопу удается зафиксировать этот процесс.

Hubble

Внизу на снимке можно рассмотреть сейфертовскую галактику NGC 169, а сверху — галактику IC 1559.

Сейфертовская галактика — это тип спиральных или неправильных галактик со звездоподобным активным ядром, спектр излучения которого содержит многочисленные разрешенные и запрещенные эмиссионные линии, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями 300—5000 километров в секунду.