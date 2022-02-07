Международные резервы с начала года снизились на 5,3%. Все из-за опасений нового вторжения России

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Flickr / Национальный банк Украины

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, снизились на 5,3% с начала года и составляют $29,3 млрд.

Данные Национального банка Украины свидетельствуют, что в январе текущего года резервы достигали $30,941 млрд.

В то же время, международные резервы до сих пор превышают среднегодовой уровень 2021 года.

«Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Нацбанка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором», — пояснили в НБУ.

С начала года курс доллара на валютном рынке вырос с 27,2 до почти 29 гривен за доллар. Регулятор пытался сдержать курс. По данным Нацбанка, одна из ключевых причин, почему дешевеет национальная валюта, — угроза вторжения России в Украину.