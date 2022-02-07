Минздрав прогнозирует до 60 тысяч ежедневного прироста больных ковидом. В начале весны ситуация стабилизируется

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Четвертую неделю подряд в Украине фиксируется рост числа новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю в целом зарегистрировано 242 942 случая ковида.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас Украина находится на 44 месте из 54 территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Первые места занимают Израиль, Дания и Словения.

«По нашим прогнозам в ближайшие две недели суточный прирост может возрасти до 60 тысяч человек в сутки», — подчеркнул министр.

Спад заболеваемости прогнозируют к началу весны, а стремительное распространение болезни объясняют штаммом «Омикрон». По последним данным, именно эта мутация вируса вызывает 9 смертей на 1 000 случаев заболеваний, что меньше, чем в случае с «Дельтой».