Китайская теннисистка Пэн Шуай назвала «большим недоразумением» свое заявление об изнасиловании

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Китайская теннисистка Пэн Шуай назвала «большим недоразумением» свое заявление о сексуальных домогательствах со стороны китайского чиновника.

Об этом сообщает National Public Radio.

«Мое сообщение в соцсети вызвало огромное недоразумение со стороны внешнего мира. Надеюсь, что содержание этого сообщения больше не будет искажаться», — сказала Пэн Шуай и добавила, что никогда не заявляла о домогательствах.

Она подчеркнула, что ее личная жизнь не должна освещаться в спорте и политике.

В начале ноября 2021 года Шуай в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013—2018 годах. Однако спортсменка быстро удалила пост, и с тех пор о ней ничего не было слышно. После этого WTA призвала провести расследование, а затем теннисная ассоциация приостановила проведение всех турниров в Китае.