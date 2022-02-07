«Три дня интенсивной терапии». Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак за несколько дней выздоровел от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 7 февраля.

«Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться», — написал он.

По словам Ермака, он провел «три дня интенсивной терапии». Также глава ОП подчеркнул, что был вакцинирован.

«Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше», — добавил он.