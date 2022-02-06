Британия удвоит численность войск в Эстонии, а Польша разместит военных США рядом с Украиной
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- Костя Андрейковец
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На фоне опасений новой агрессии России в Европе, прежде всего против Украины, восточные границы НАТО усилят военными США и Великобритании.
Посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен заявил, что британская сторона ведет подготовку к переброске контингента из Германии в Эстонию. 850 военных вместе с танками и артиллерией должны прибыть в феврале в город Тапа.
Сейчас в Эстонии находится 900 военных Британии. Дополнительный контингент пробудет в стране минимум два месяца.
Тем временем, Минобороны Польши сообщило, что дополнительные силы США, которые продолжают прибывать в польский Жешув, разместят в юго-восточной части страны недалеко от границы с Украиной.
Сегодня, в Жешуве сел еще один самолет с десантниками 82 воздушно-десантной дивизии армии США.
- Президент США одобрил отправку войск в Европу 2 февраля. В целом в повышенную боевую готовность для отправки приведены 8 500 американских военных.
- 3 февраля власти США сообщили, что в ближайшие дни отправят военных и в Румынию. Вероятно, в страну прибудет 1 000 военных.
- 4 февраля в Польшу начали прибывать войска США. Ожидается 1 700 военных.