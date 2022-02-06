Twitter начал тестировать по всему миру кнопку «понизить рейтинг»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
Компания Twitter тестирует в своей соцсети кнопку «понизить рейтинг» в виде оранжевой стрелки или пальца вниз. С ее помощью можно реагировать на ответы пользователей, например оскорбления.
Разработчики сообщили, что новая кнопка — это не дизлайк. В отличие от лайков, посмотреть, кто понизил рейтинг пользователя нельзя. Также кнопка не будет влиять на порядок комментариев к твиту. Цель функции — дать людям возможность маркировать контент, который пользователи не хотят видеть.
Изначально кнопка тестировалась ограниченным кругом пользователей. Теперь она появилась в веб-версии и скоро заработает в мобильных приложениях.
- В феврале стало известно, что компания Twitter начала тестировать вкладку «Статья». Она позволит пользователям писать длинные посты, превышающие лимит в 280 символов.
- До этого Twitter начала тестировать функцию фото- и видеореакций на твиты. Она похожа на видеоответы в TikTok, которые недавно скопировал Instagram для своей функции Reels.