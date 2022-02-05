Spotify после скандала с «распространением фейков» удалил более 100 выпусков подкаста Джо Рогана — они не касаются коронавируса

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Сервис Spotify удалил более 100 выпусков подкаста The Joe Rogan Experience, ведущего американский комментатор и популярный стендап-комик Джо Роган.

Согласно данным профильного сайта JRE Missing, в настоящее время удалены 113 выпусков.

В частности, это разговоры со сторонником теорий заговора Алексом Джонсом, чьи аккаунты еще в 2019 году были удалены с нескольких платформ, уфологом Стивеном Гриром и стендап-комиком Крисом Делием, обвиняемым в домогательствах к несовершеннолетним.

В то же время, некоторые из удаленных выпусков до сих пор доступны на YouTube, где Роган выкладывал подкасты до заключения соглашения со Spotify.

Пока в Spotify не объяснили, из-за чего удалены эти выпуски, к тому же подкасты, вызвавшие споры по поводу дезинформации о COVID-19, до сих пор доступны в сервисе.

Сам Роган отреагировал на удаление его подкастов на своей странице в Instagram, признав, что сожалеет о своих высказываниях.

«В старых эпизодах подкаста было много дерьма, которого я бы не хотел говорить или сказал бы иначе», — заявил он.

Заметим, это не первый случай, когда Spotify удалил выпуски подкаста Джо Рогана. В апреле 2021 года из сервиса убрали более 40 эпизодов.