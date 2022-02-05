Кандидат в президенты Франции заявила, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах

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Пресс-служба Кремля

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна выйдет из НАТО, если ее выберут на должность главы государства.

Об этом она заявила в субботу, 5 февраля, во время съезда политсилы.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли вовлечь в чужие конфликты», — сказала она.

Кроме того, Ле Пен заверила, что «вернет французам их страну».

«Французы должны решать, кто населяет Францию. Французы должны решать, кто может стать французом. Эта иммиграция — это поселенческая иммиграция, когда люди живут с нами как дома, она необратима, это желаемая политика без какой-либо финансовой, социальной или человеческой оценки», — добавила она.