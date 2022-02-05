В Черниговской области начались учения с противотанковыми комплексами NLAW, переданными Великобританией
- Автор:
- Олег Панфилович
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В учебном центре «Десна» (Черниговская область) начались учения по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания.
Об этом говорится на странице командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
«Сейчас идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях», — говорится в сообщении.
28 января украинские военные на полигоне во Львовской области провели стрельбы из противотанковых гранатометов NLAW.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin (уже прибыло семь партий). Британия передала гранатометы NLAW, а страны Балтии скоро передадут Javelin и ПЗРК Stinger.