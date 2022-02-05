В Черниговской области начались учения с противотанковыми комплексами NLAW, переданными Великобританией

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В учебном центре «Десна» (Черниговская область) начались учения по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания.

Об этом говорится на странице командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

«Сейчас идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях», — говорится в сообщении.

28 января украинские военные на полигоне во Львовской области провели стрельбы из противотанковых гранатометов NLAW.