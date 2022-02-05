«Заголовки для разных сценариев». Агентство Bloomberg ошибочно объявило о вторжении России в Украину

Новости

Bloomberg newsnetwork.tv

Американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о начале вторжения России в Украину.

Об этом говорится в заявлении агентства, которое оно распространило, чтобы извиниться.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторглась в Украину» был нечаянно опубликован около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину», — сообщило агентство.

Как пишет издание «Медуза», внимание на это сообщение обратили пользователи соцсетей, в частности аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман. По ссылке открывалась страница с уведомлением об ошибке. По словам Лаутман, заголовок провисел на сайте около получаса, затем его удалили.