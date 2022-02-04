Сборная Украины уступила России в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола
Сборная Украины по футзалу со счетом 2:3 проиграла сборной России в полуфинале Чемпионата Европы.
Игра проходила в Амстердаме.
За украинцев отличились Серый (16-я минута) и Абашин (35-я). У россиян голы забивали Соколов (2-я минута), Афанасьев (15-я), Ниязов (31-я минута). На последней минуте поединка украинцы могли сравнять счет с пенальти, но его не реализовал Шотурма.
Во втором полуфинале турнира сыграют Португалия и Испания. Проигравшая команда встретится с украинцами в матче за третье место.
- Напомним, украинская сборная впервые за 17 лет вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футзалу, победив команду Казахстана в 1/4 финала.