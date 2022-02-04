Франция ужесточила правила въезда для украинцев

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Правительство Франции ужесточило правила въезда для украинцев из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщили в консульском отделе посольства Украины во Франции.

Сейчас для въезда на территорию Франции украинцы должны предоставить в пунктах пограничного контроля подтверждение полной вакцинации и негативного результата антигенного или ПЦР-теста.

В то же время отмечается, что сертификат полной вакцинации будут признавать при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.

Также в посольстве напомнили, что в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документы о необходимости срочной поездки во Францию, негативный результат антигенного или ПЦР-теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.