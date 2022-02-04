В Украине вновь подняли максимальную цену на бензин и дизтопливо

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Фото УНИАН

Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От них автозаправочные станции смогут устанавливать свою наценку.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Средняя стоимость бензина повышена на 1,59 грн до 30,84 грн за литр, а дизтоплива — на 1,46 грн до 28,30 грн за литр.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может быть выше 35,84 грн за литр, а дизельного топлива выше 35,30 грн за литр.