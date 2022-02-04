Польша начнет поставлять Украине обещанное вооружение со следующей недели

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Польша начнет поставки вооружения для Украины уже со следующего понедельника.

Об этом сообщает агентство PAP.

«Мы передаем в Украину оборонное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе уйдет первый груз за нашу восточную границу», — сказал он.

Также в пятницу Сенат Польши принял резолюцию о поддержке Украины. Как пишет «Европейская правда», за принятие резолюции проголосовали все 92 сенатора. Сенат поддержал оказание политической и финансовой помощи Украине, снабжение страны оружием и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных, поскольку Украина оказалась перед «смертельной опасностью».

2 февраля польское правительство одобрило предоставление Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и груза боеприпасов. В правительстве не указали объемы оружия, которое получит Украина, но по словам главы Бюро национальной безопасности Павела Солоха, Польша передает несколько десятков тысяч боеприпасов для обороны.

Моравецкий заявил, что Польша также планирует предоставить Украине артиллерию, легкие минометы и разведывательные беспилотники.