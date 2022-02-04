Бывший генпрокурор Юрий Луценко идет в партию Порошенко, а УДАР Кличко пойдет на выборы в Раду самостоятельно

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Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление о вступлении в партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Об этом он заявил на съезде партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко, на котором присутствовал и Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

«Пять с половиной лет у меня не было партийного билета, потому что занимал должность, которая не предусматривает партийность. Начну свои выступления с того, что объявлю, что вчера принял решение, и оно, пожалуй, станет сюрпризом для присутствующего Петра Алексеевича — написал заявление в партию «Европейская солидарность», — сказал Луценко.

Виталий Кличко объявил, что его УДАР пойдет на выборы в Верховную Раду самостоятельно, а руководитель исполкома партии Артур Палатный, как сообщает Интерфакс-Украина, дал понять во время выступления, что УДАР будет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах президента Украины.