Йенс Столтенберг стал главой Центробанка Норвегии. Он не пойдет на второй срок генсека НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал главой Центробанка Норвегии. В сентябре 2022 года он завершает свою работу в Североатлантическом альянсе.

Об этом говорится на официальном сайте норвежского правительства.

Нынешний глава Центробанка Ойстейн Олсен покинет свой пост 1 марта 2022 года, однако Столтенберг сможет начать работу только в сентябре — после завершения работы в должности генсека НАТО.

До прихода в Столтенберга главой банка временно станет Ида Вольден Бахе, сейчас она заместитель Олсена.