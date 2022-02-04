Нардеп СН Сергей Кузьминых «с удивлением узнал», что Антикоррупционное бюро объявило его в розыск

Новости

Прядко Денис / УНИАН

Народный депутат фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых, которого недавно поймали на взятке, заявил, что с удивлением узнал о том, что Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Об этом он сообщил в Facebook 4 февраля.

«Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Учитывая информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях», — заявил нардеп.

Кузьминых отметил, что ни он, ни его адвокат не получали повестку от НАБУ о вызове на допрос.

3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск. Решение приняли из-за того, что Кузьминых систематически не является на допрос и его невозможно найти дома. 31 января 2022 года адвокат Кузьминых по телефону сообщила следствию, что ее подзащитный находится в больнице и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не хотят назвать следствию больницу, где он якобы находится. В НАБУ это расценивают как укрывательство от следствия, что является основанием для объявления в розыск. Нардепа снова вызвали на допрос в понедельник, 7 февраля.