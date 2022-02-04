Выборы президента Киево-Могилянской академии: премьер Шмыгаль встретился со студентами — правительство не будет вмешиваться

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Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студенческим самоуправлением Национального университета «Киево-Могилянская академия» — они обсудили ситуацию с конкурсом на должность президента академии.

Как сообщает пресс-служба премьера, разговор был откровенным, и Шмыгаль заверил студентов, что он на их стороне.

Премьер заявил, что Министерство образования и науки уже отменило свой приказ о повторном конкурсе на должность президента, из-за которого студенты объявили забастовку.

«Договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения», — заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела вузов. «Любые внутренние конфликты должны решаться без вмешательства третьих лиц», — отметил премьер.

Ранее утром под Кабинетом министров сотни студентов академии провели акцию. Они требовали отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета, который не признал результаты первых выборов.