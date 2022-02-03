Украина договаривается с Apple, чтобы добавить крымскотатарский язык в раскладку клавиатур

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий ведет переговоры с украинским представительством Apple о том, чтобы добавить крымскотатарский язык в список клавиатур программного обеспечения IOS по умолчанию.

Об этом сообщает Укринформ.

Переговоры начались в начале 2022 года. Таким образом в министерстве хотят популяризировать крымскотатарский язык.

Также представители правительства начали обсуждать с украинским офисом Microsoft актуализацию существующей крымскотатарской клавиатуры в соответствии с утвержденным Кабмином алфавитом крымскотатарского языка на основе латинской графики.