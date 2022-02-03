Spotify на фоне скандала с Джо Роганом хочет добавить 50 миллионов пользователей, которые смогут зарабатывать на платформе

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Charles Deluvio / Unsplash

Cтриминговый сервис Spotify надеется привлечь к себе 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать деньги с помощью платформы.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на генерального директора Даниэля Эка.

По его словам, Spotify надеется охватить 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать деньги с помощью платформы. Компания, в свою очередь, продолжит инвестировать в инструменты, ресурсы и услуги по обслуживанию авторов.

Эк также отметил, что Spotify пытается превратиться в платформу, которая может помочь всем создателям аудио зарабатывать на жизнь независимо от их мнения.

«Мы стараемся сбалансировать творческое самовыражение с безопасностью наших пользователей, и, конечно, это очень сложный момент», — добавил генеральный директор Spotify. Затем он указал на обещание компании размещать заявление об отказе от ответственности в любом эпизоде подкаста, в котором обсуждается коронавирус.

Вероятно, таким образом Spotify пытается уладить скандал с Джо Роганом из-за его подкаста с антивакцинатором. После этого Рогана и Spotify начали критиковать за распространение фейков.