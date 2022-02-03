Еврокомиссия предложила продлить использование цифровых COVID-сертификатов до июля 2023 года
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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МВД
Европейская комиссия предложила продлить использование цифрового сертификата о вакцинации против COVID-19 на год, до 30 июня 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба ЕК.
Европейские функционеры считают, что такое решение гарантирует путешественникам возможность продолжать использовать свой цифровой сертификат во время поездок в ЕС. Окончательное решение по этому вопросу должны принять Европейский парламент и Совет ЕС.
Комиссия также предлагает расширить использование цифрового сертификата для экспресс-тестов (тестов на антиген). Также Еврокомиссия предлагает предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против COVID-19.
В ЕК напомнили, что решение о внутреннем использовании цифровых сертификатов ЕС о COVID остается за государствами-членами Евросоюза. Помимо этого, ЕК также призвала страны ЕС согласовать свои внутренние сроки действия сертификатов со сроком действия, установленным на уровне ЕС.
- Министры стран Европейского Союза 25 января пришли к соглашению обновить правила для путешествий: туристы с цифровыми сертификатами вакцинации, признанными в ЕС, могут беспрепятственно путешествовать внутри блока.
- В декабре Еврокомиссия приняла решение сократить срок действия цифрового сертификата вакцинации от коронавируса по всему Евросоюзу с 12 до 9 месяцев. Решение касается европейских сертификатов.