Антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа СН Сергея Кузьминых, которого поймали на взятке
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Кузьмин Александр / УНИАН
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата фракции «Слуга народа» Сергея Кузьминых, которого 28 января разоблачили на взяточничестве.
Об этом НАБУ сообщило в четверг, 3 февраля.
Решение приняли из-за того, что Кузьминых систематически не является на допрос и его невозможно найти дома.
31 января 2022 года адвокат Кузьминых по телефону сообщила следствию, что ее подзащитный находится в больнице и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не хотят назвать следствию больницу, где он якобы находится. В НАБУ это расценивают как укрывательство от следствия, что является основанием для объявления в розыск.
Нардепа снова вызвали на допрос в понедельник, 7 февраля.
- 28 января 2022 нардепа разоблачили на горячем — сразу после передачи ему 558 тысяч гривен. Осенью 2021 года представителю частной компании намекнули: если та планирует поставлять оборудование в больницу Житомира, это нужно предварительно согласовать с Кузьминых.
- 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Кузьминых подозрение по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса — злоупотребление влиянием. Однако из-за депутатского иммунитета народного избранника задержать не смогли. Он до сих пор игнорирует повестки о вызове на допрос. 2 февраля Кузьминых попросил исключить его из состава фракции «Слуга народа», но с возможностью вернуться, если его невиновность докажут. Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции.
- Сергей Кузьминых работает главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он член фракции «Слуга народа», но не входит в соответствующую партию, беспартийный.