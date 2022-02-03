Антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа СН Сергея Кузьминых, которого поймали на взятке

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Кузьмин Александр / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата фракции «Слуга народа» Сергея Кузьминых, которого 28 января разоблачили на взяточничестве.

Об этом НАБУ сообщило в четверг, 3 февраля.

Решение приняли из-за того, что Кузьминых систематически не является на допрос и его невозможно найти дома.

31 января 2022 года адвокат Кузьминых по телефону сообщила следствию, что ее подзащитный находится в больнице и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не хотят назвать следствию больницу, где он якобы находится. В НАБУ это расценивают как укрывательство от следствия, что является основанием для объявления в розыск.

Нардепа снова вызвали на допрос в понедельник, 7 февраля.