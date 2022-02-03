В ВОЗ заметили шансы Европы на завершение пандемии коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Европа близка к завершению пандемии коронавируса. Там считают, что у стран Европы появилась уникальная возможность взять вирус под контроль.

Об этом на брифинге сообщил директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет The Associated Press.

По его словам, количество смертей от коронавируса выходит на плато, и Европа имеет возможность завершить пандемию благодаря трем факторам: высокому уровню вакцинации населения и большому количеству уже переболевших, склонности вируса к меньшему распространению в теплое время года и меньшей степени тяжести штамма «Омикрон».

«Этот период повышенной защиты следует рассматривать как прекращение огня, которое может дать нам крепкий мир», — пояснил он.

Клюге считает, что весной может начаться длительный период спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от любой передачи вируса.

Он также призвал страны Европы передавать вакцины через границы, чтобы сделать их доступными для всех. Ученые неоднократно отмечали, что если большинство населения мира не будет вакцинировано, дальнейшее распространение коронавируса может привести к его мутациям в сторону более заразных или более смертельных штаммов.