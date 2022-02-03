Олимпиада в Пекине: У двух украинских спортсменов выявили коронавирус
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Уже у двух украинских спортсменов, которые поехали на зимние Олимпийские игры в Китае, выявили коронавирус.
Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
Сначала ковид выявили у биатлонистки Елены Белосюк, она не сможет поучаствовать в нескольких первых стартах на Олимпиаде-2022. А 3 февраля стало известно, что ковид выявили у фигуриста в одиночном мужском фигурном катании Ивана Шмуратко.
«Суспільне» пишет, что у Шмуратко еще есть шанс успеть получить два негативных теста до начала личных соревнований, чтобы успеть принять в них участие. Короткая программа мужчин состоится уже во вторник, 8 февраля.
Украину будут представлять 45 спортсменов по 12 дисциплинам. В составе украинской сборной есть четверо олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
- Зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования пройдут без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.