Олимпиада в Пекине: У двух украинских спортсменов выявили коронавирус

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Уже у двух украинских спортсменов, которые поехали на зимние Олимпийские игры в Китае, выявили коронавирус.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

Сначала ковид выявили у биатлонистки Елены Белосюк, она не сможет поучаствовать в нескольких первых стартах на Олимпиаде-2022. А 3 февраля стало известно, что ковид выявили у фигуриста в одиночном мужском фигурном катании Ивана Шмуратко.

«Суспільне» пишет, что у Шмуратко еще есть шанс успеть получить два негативных теста до начала личных соревнований, чтобы успеть принять в них участие. Короткая программа мужчин состоится уже во вторник, 8 февраля.

Украину будут представлять 45 спортсменов по 12 дисциплинам. В составе украинской сборной есть четверо олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.