В Киеве сносят павильон, где проводили «Кураж». Там построят Президентский университет

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В Киеве на территории ВДНХ начался снос павильона № 19, в котором проводился фестиваль-барахолка «Кураж». На его месте построят одно из зданий Президентского университета.

Об этом сообщила основательница «Куража» Алена Гудкова.

Она рассказала, что случайно узнала о планах сноса еще летом 2021 года. ВДНХ не продлил контракт организаторам фестиваля.

«Понимая, что на равных с президентом мы не сразимся за павильон, я для себя сразу решила, что не хочу скандалить, доказывать и махать кулаками, поэтому приняла обстоятельства», — пишет Гудкова.

Руководство ВДНХ предлагало ей переехать в другой павильон, но она отказалась, поскольку организаторы вложили в восстановление павильона № 19 около 6 млн гривен и много сил.

«Кроме этого предложения мы не получили предложения ни помощи, ни компенсации вложений, ни вариантов адекватного перемещения вполне значимого социального, культурного городского события», — отметила Гудкова.

Она просила Офис президента сохранить павильон как образец советского модернизма (был построен в 1974 году), но ей даже не ответили. О сносе она также узнала случайно из соцсетей.

«У меня была одна очень сильная встреча, на которой у меня появилась реальная надежда. Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я просто тупо не верила в это до последнего. А потом я увидела вчера это в сториз пролистывая ленту, тоже случайно. Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс», — рассказала Гудкова.