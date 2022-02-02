Британские истребители поднимались для перехвата российских бомбардировщиков

Новости

Британские истребители поднимались на перехват российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Такую информацию озвучил спикер Королевских Военно-воздушных сил. За несколько часов до этого Министерство обороны Великобритании сообщило, что «истребители быстрого реагирования Typhoon были подняты в воздух против неизвестных самолетов, приближающихся к зоне интересов Великобритании». Телекомпания Sky News сообщала, что самолеты обнаружили к северу от Шотландии.