Британские истребители поднимались для перехвата российских бомбардировщиков
- Автор:
- Олег Панфилович
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Британские истребители поднимались на перехват российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.
Об этом сообщает Reuters.
Такую информацию озвучил спикер Королевских Военно-воздушных сил. За несколько часов до этого Министерство обороны Великобритании сообщило, что «истребители быстрого реагирования Typhoon были подняты в воздух против неизвестных самолетов, приближающихся к зоне интересов Великобритании». Телекомпания Sky News сообщала, что самолеты обнаружили к северу от Шотландии.
- В марте 2021 года британские истребители Typhoon («Тайфун») у берегов Шотландии перехватили два противолодочных самолета ВВС России Ту-142. Подобный инцидент произошел и в ноябре 2020 года — тогда британские Typhoon тоже перехватывали два Ту-142.
- В 2021 году истребители НАТО 370 раз поднимались в небо по тревоге, из них 290 вылетов выполнили для идентификации и наблюдения за российскими самолетами.
- Великобритания жестко критикует Россию из-за скопления более 130 тысяч российских военных у границы с Украиной. Во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае вторжения санкции против России мгновенно вступят в силу. К 10 февраля Британия подготовит новый пакет санкций против России.