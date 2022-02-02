На должность президента Киево-Могилянской академии объявили новый конкурс. Спикер Рады просит у министра Шкарлета разъяснений

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Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что экспертно-кадровая комиссия Минобразования выявила нарушения законодательства Украины и Устава университета во время проведения выборов президента НаУКМА и рекомендовала объявить новый конкурс.

В нем могут участвовать граждане Украины, владеющие государственным языком на уровне, определенном Национальной комиссией по стандартам государственного языка (свободное владение государственным языком первой или второй степени), имеют ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет. Срок подачи заявлений — два месяца.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил у министра образования Сергея Шкарлета разъяснений. Он просит объяснить отказ Министерства признать результаты выборов и аргументировать решение о назначении повторных выборов.

Он обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьюой взять под контроль расследование похищения урны для голосования.

Кроме того, Стефанчук направил письма министру юстиции, министру здравоохранения, и. о. главы налоговой службы, главе Нацагентства по предотвращению коррупции и главе СБУ о результатах спецпроверки кандидатов на выборах.

Выборы президента НаУКМА

27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета «Киево-Могилянская академия». Квит получил 235 голосов (52,80%), а предыдущая глава академии Александра Гуменная — 191 (42,92%).

В день выборов на избирательный участок напали и похитили один из ящиков для голосования. С помощью полиции похищенный ящик нашли и вернули на участок.

1 февраля министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Минобразования не признает результаты выборов, поскольку они проходили с нарушениями. Временным руководителем назначен декан юридического факультета Денис Азаров.