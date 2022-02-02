NASA перенесло на весну запуск лунной миссии Artemis 1
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Американское аэрокосмическое управление NASA перенесло на апрель-мая первый полет по лунной программе «Артемида».
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Непилотируемый полет ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках миссии Artemis 1 переносится не впервые. Ранее запуск планировали до конца 2021 года, потом его перенесли на февраль 2022 года. Теперь же перенос связан с необходимостью дополнительного времени на сборку и скрепление SLS и Orion.
В NASA отмечают, что у инженеров работа идет по плану и проблем с оборудованием нет. «Команды выполняют операции шаг за шагом, чтобы убедиться, что интегрированная система готова к безопасному запуску», — сказано в сообщении.
- Агентство отправит комбинированную ракету SLS и корабль Orion из здания сборки (VAB) на стартовую площадку 39B (центр Кеннеди) на испытания не ранее марта 2022 года. Если возникнут серьезные проблемы, то NASA возьмет время на доработку.
- Первый полет с космонавтами (Artemis-2) вокруг Луны запланирован на 2024 год. Миссия Artemis-3 станет первой после Аполлона-17, которая доставит людей на поверхность Луны (по плану в 2025 году). Она должна приземлиться на южном полюсе Луны. Считается, что в его кратерах, которые никогда не видели солнечного света, содержатся огромные запасы льда. Этот лед можно использовать для производства ракетного топлива на месте и его не придется доставлять с Земли, что снизит стоимость исследования Луны.