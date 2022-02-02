Пять стран запустили фонд помощи Украине на £35 миллионов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Freddie Collins / Unsplash
Пять стран запустили фонд помощи Украине под названием «Партнерство за сильную Украину». Его будут наполнять на 35 миллионов фунтов к 2024 году.
Об этом пишет пресс-служба Минреинтеграции.
К работе фонда присоединились Великобритания, Швейцария, Швеция, США и Канада. Средства будут направлены на развитие общин, пострадавших от российской агрессии.
«Публичная поддержка и доверие партнеров друг к другу является ключевой. Мы понимаем, как важно и главное — своевременно, именно здесь и сейчас, начинать такой проект. Это важно для наших людей на востоке и юге нашего государства. Это важно для всех украинцев — знать и верить, что мы не одни и стоим плечом к плечу», — подчеркнула министер по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук.
Первая фаза реализации программы продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 35 миллионов фунтов (1,3 млрд гривен). В ведомстве уже отметили, что предварительно утвердили ряд проектов, финансируемых из фонда. В частности, на востоке и юге Украины средства пойдут на усовершенствование региональной коммуникации с целью противодействия российской дезинформации, а также на содействие инклюзивному диалогу.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 января объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, состоящем как с экстренных кредитов, так и с грантов.