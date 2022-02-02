Главу «Голоса» Рудык вызвали на допрос в ГБР

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Государственное бюро расследований вызвало главу партии «Голос» Киру Рудык на допрос.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Впервые в жизни я иду на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Дело касается деятельности партии «Голос», которое открыли, как говорят сами следователи, по информации из соцсетей о том, что есть, возможно, вопросы к хозяйственной деятельности партии. ГБР так и не исследовало, что произошло со спецоперацией по «вагнеровцам», так и не нашло видео ДТП со «слугой» Трухиным, не выяснило, кто приказал открывать производства против журналистов, которые задавали неудобные вопросы президенту. Зато Бюро активно взялось за оппозицию», — подчеркнула лидер «Голоса».

На своей странице в Facebook Рудык пояснила, что дело касается деятельности партии «Голос» в 2020 году. «Какие основания для возбуждения дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, основываясь на «данных из открытых источников». То есть «в Интернете написали – почему бы дело не открыть?» — это и есть логика ГБР», — отметила лидер партии «Голос».