Нардеп Сергей Кузьминых просит исключить его из фракции «Слуга народа». Недавно он попался на взятке
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- Ангелина Шеремет
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Кузьмин Александр / УНИАН
Народный депутат Сергей Кузьминых просит исключить его из состава фракции «Слуга народа» из-за инцидента 28 января, когда его поймали на взятке.
Об этом 2 февраля сообщила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в Telegram-канале.
Соответствующее письмо Кузьминых направил главе фракции Давиду Арахамии. Он просит его исключить, но с возможностью вернуться, если его невиновность докажут. Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции.
28 января 2022 года правоохранители поймали Сергея Кузьминых на горячем — во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. Он получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.
- Сергей Кузьминых работает председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он член фракции «Слуга народа», но не входит в соответствующую партию, безпартийный.