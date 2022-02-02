В Минздраве назвали следующие шесть областей, которые в ближайшее время попадут в «красную» зону

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время еще шесть областей попадут в «красную» зону карантина.

Об этом на брифинге сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Речь идет о Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской и Сумской областях.

Кузин подчеркнул, что в этих регионах наблюдается «угрожающая» эпидемическая ситуация. Согласно данным Минздрава, в этих областях по меньшей мере два индикатора превышают норму, а в Житомирской — три.