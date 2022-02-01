Журналисты обнародовали видео с камер полицейских, которые были на месте ДТП с участием Трухина. Он предлагал деньги и пытался «уйти в лес»

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Кузьмин Александр / УНИАН

Журналисты издания «Украинская правда» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, находившихся на месте ДТП с участием депутата «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александра Трухина на Бориспольской трассе.

Кроме видео с камер, журналисты выложили разговор с патрульным полицейским Сергеем Петриком, который приехал туда одним из первых и фиксировал аварию.

По его словам, у Трухина были признаки алкогольного опьянения, но он отказался пройти тест на «Драгере».

«У него духан, и у этого духан, и у тех двух духан. Все готовые», — говорит на видео патрульный.

Также депутат пытался договориться с правоохранителем, чтобы он дал ему уехать: «Мы потом найдемся, и я тебе отблагодарю».

Как видно на видео, Трухин неоднократно пытался покинуть место происшествия, объясняя, что ему нужно успеть на торжественные мероприятия.

«Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю. С Монастырским... Вот этот человек, который еле двигается, — это мой кент! Никаких претензий не будет», — сказал он.

Патрульный рассказал, что Трухин предлагал решить ситуацию деньгами: «Ребята, принесите мне сумку из багажника. Там стоит обычная спортивная сумка. Там 150 тысяч, и я ушел».

По словам свидетелей, Трухин [мужчина в пиджаке] якобы находился за рулем. Хотя сам депутат это отрицал и уверял, что находился на заднем сиденье. От написания объяснений он тоже отказался, потому что якобы «проснулся, когда уже все произошло», а писать не может из-за того, что «руки дрожат». В то же время на видео видно, как депутат ищет якобы свои очки на передних сиденьях.

Отметим, что Государственное бюро расследований, ведущее расследование по делу, до сих пор не обнародовало результаты экспертиз.