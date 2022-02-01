В Италии ввели штраф для невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте от 50 лет

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В Италии ввели штрафы для людей старше 50 лет, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

С 1 февраля в Италии стала обязательной COVID-вакцинация для лиц старше 50 лет. Граждане, которые не сделали по крайней мере первую прививку, за исключением тех, кто освобожден от вакцинации по состоянию здоровья, будут единоразово оштрафованы на €100.

Также с 15 февраля граждане старше 50 лет должны будут предъявлять «зеленый пропуск» (COVID-сертификат), чтобы иметь возможность попасть на рабочее место.