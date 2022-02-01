В Италии ввели штраф для невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте от 50 лет
- Автор:
- Олег Панфилович
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VCU Capital News Service / Flickr
В Италии ввели штрафы для людей старше 50 лет, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса.
Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
С 1 февраля в Италии стала обязательной COVID-вакцинация для лиц старше 50 лет. Граждане, которые не сделали по крайней мере первую прививку, за исключением тех, кто освобожден от вакцинации по состоянию здоровья, будут единоразово оштрафованы на €100.
Также с 15 февраля граждане старше 50 лет должны будут предъявлять «зеленый пропуск» (COVID-сертификат), чтобы иметь возможность попасть на рабочее место.
- С 15 декабря 2021 года в Италии вступило в силу решение об обязательной вакцинации для некоторых профессий. Вакцинированы должны быть правоохранители, преподаватели, военные и спасатели.
- Также в Италии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 31 марта. Это позволит продолжить введение различных карантинных мер.