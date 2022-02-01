Суд арестовал полковника полиции Юрия Голубана. Его подозревают в организации массовых беспорядков

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Стас Юрченко, Грати

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога полковника Юрия Голубана. Его подозревают в подготовке массовых беспорядков в столице и ряде других городов.

Об этом сообщает издание «Ґрати».

Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация «Традиция и порядок», чтобы напомнить президенту о его обещаниях.

Следствие все еще устанавливает заказчиков, в том числе изучает связи подозреваемого с боевиками самопровозглашенных «республик» «ЛДНР» и спецслужбами РФ.