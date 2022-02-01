«Не в наших интересах». Госдеп США объяснил, почему не вводит против России предупредительные санкции
- Автор:
- София Телишевская
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U.S. Department of State / Flickr
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс в комментарии «Голосу Америки» объяснил, почему США и партнеры не вводят против России упредительные санкции, а говорят только об ограничениях в случае эскалации конфликта.
По его словам, Белый дом хочет предотвратить угрозу посредством дипломатии, чтобы потребности во введении санкций просто не было.
«Наша цель — сдерживание. Ключевой момент заключается в том, что наши санкции, любой пакет санкций, утратил бы сдерживающий эффект, если его ввести до вторжения», — отметил Прайс.
Он добавил, что США также не могут «открыть все карты» по поводу возможных санкций и четко назвать перечень ограничений, потому что это сработает в пользу Кремля.
«Сообщать о наших шагах не в наших интересах, потому что это позволило бы Российской Федерации прибегнуть к шагам, смягчающим влияние санкций. Частью стимулирующего эффекта этих санкций является тот факт, что они будут беспрецедентны по своему объему и масштабу того, какие последствия это может иметь для России. Они коснутся отраслей, имеющих стратегическое значение для РФ», — резюмировал представитель Госдепа.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимый ущерб» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток – 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- При этом ранее в американском Минфине отмечали, что будут вводиться санкции с учетом минимизации побочных эффектов для США.
- В Кремле заявили, что санкции приведут к обострению. Например, за ограничения против банков спикер Путина почему-то обещал «гражданскую войну» в Украине.