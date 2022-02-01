«Не в наших интересах». Госдеп США объяснил, почему не вводит против России предупредительные санкции

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U.S. Department of State / Flickr

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс в комментарии «Голосу Америки» объяснил, почему США и партнеры не вводят против России упредительные санкции, а говорят только об ограничениях в случае эскалации конфликта.

По его словам, Белый дом хочет предотвратить угрозу посредством дипломатии, чтобы потребности во введении санкций просто не было.

«Наша цель — сдерживание. Ключевой момент заключается в том, что наши санкции, любой пакет санкций, утратил бы сдерживающий эффект, если его ввести до вторжения», — отметил Прайс.

Он добавил, что США также не могут «открыть все карты» по поводу возможных санкций и четко назвать перечень ограничений, потому что это сработает в пользу Кремля.

«Сообщать о наших шагах не в наших интересах, потому что это позволило бы Российской Федерации прибегнуть к шагам, смягчающим влияние санкций. Частью стимулирующего эффекта этих санкций является тот факт, что они будут беспрецедентны по своему объему и масштабу того, какие последствия это может иметь для России. Они коснутся отраслей, имеющих стратегическое значение для РФ», — резюмировал представитель Госдепа.